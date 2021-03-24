Şarampole devrilen kamyonun şoförü yaşamını yitirdi
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Şarampole devrilen kamyonun şoförü yaşamını yitirdi

24.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:35
Şarampole devrilen kamyonun şoförü yaşamını yitirdi

MANİSA'nın Soma ilçesinde maden sahası yakınlarında şarampole devrilen kamyonun şoförü 61 yaşındaki Ömer Canpas yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Soma ilçesinde maden sahası yakınlarında şarampole devrilen kamyonun şoförü 61 yaşındaki Ömer Canpas yaşamını yitirdi.

Kaza, Eynez Mahallesi Maden Sahası yakınlarında bugün saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Soma'daki bir termik santrale kömür taşıyan Ömer Canpas, kullandığı 45 YA 1027 plakalı kamyonunun direksiyon hakimiyetini rampada kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon rampada geri kayıp, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Canpas'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Canpas'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


- Manisa
Şarampole devrilen kamyonun şoförü yaşamını yitirdi
Şarampole devrilen kamyonun şoförü yaşamını yitirdi
Şarampole devrilen kamyonun şoförü yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan ÖZDEMİR

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