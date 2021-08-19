ŞARAMPOLE DEVRİLEN HAFİF TİCARİ ARAÇTA 3 ÖLÜ, 11 YARALI (1)
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ŞARAMPOLE DEVRİLEN HAFİF TİCARİ ARAÇTA 3 ÖLÜ, 11 YARALI (1)

ŞARAMPOLE DEVRİLEN HAFİF TİCARİ ARAÇTA 3 ÖLÜ, 11 YARALI (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya karayolu üzerinde meydana gelen kazada, şarampole devrilen araçta 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

KAYSERİ-Malatya karayolu üzerinde meydana gelen kazada, şarampole devrilen araçta 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'tan Nevşehir'in Kozaklı ilçesine gittiği öğrenilen 46 LA 761 hafif ticari araç, içindeki 1'i şöför 14 yolcuyla birlikte kazaya karıştı. Sürücüsü E.B'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, Kayseri-Malatya karayolunda şarampole yuvarlandı.

Kazada, 3 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

KAYSERİ

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ŞARAMPOLE DEVRİLEN HAFİF TİCARİ ARAÇTA 3 ÖLÜ, 11 YARALI (1) - Haberler
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