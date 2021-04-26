Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan 'Sapık Alihan' için istenen ceza belli oldu

Sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan Sapık Alihan lakaplı şahıs hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede şahsın 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Öte yandan şüphelinin Özgecan Aslan ile ilgili paylaşımlarına yönelik soruşturma ise ayrıldı.

Sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk'e ve Mersin'de 2015 yılında katledilen Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan A.Ş. hakkında iddianame hazırlandı. 18 yaşından küçük A.Ş. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede 'Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' ve 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Öte yandan, şüphelinin Özgecan Aslan ile ilgili paylaşımları nedeniyle 'Kişinin hatırasına hakaret' suçundan yürütülen soruşturmanın ise ayrılmasına hükmedildi. İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle şüpheli A.Ş. hakim karşısına çıkacak.