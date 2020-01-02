Şaphane'de yangın: 1 ölü
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Şaphane'de yangın: 1 ölü

Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Karamanca köyündeki ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.

02.01.2020 16:13 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:18
Şaphane'de yangın: 1 ölü

'nın ilçesine bağlı köyündeki ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, 72 yaşındaki Hasan Taşpınar'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Yangın ihbarı üzerine köye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.


Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, yangın sırasında evinden çıkamayan Hasan Taşpınar, feci şekilde can verdi.


Jandarma olayla alakalı soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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