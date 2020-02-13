Şaphane'de "Hayat boyu öğrenme" toplantısı
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Şaphane'de "Hayat boyu öğrenme" toplantısı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu" toplantısı gerçekleştirildi.

13.02.2020 09:07 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:07
Şaphane'de

'nın ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu" toplantısı gerçekleştirildi.


Şaphane Kaymakamımı Tayyar Emre Mahmutoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Şaphane Belediye Başkanı , İlçe Emniyet Amiri Mesut Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Dinçay, kurum ve okul müdürleri katıldı.


Eğitim-öğretim yılında yapılacak çalışmalar ve açılacak kurslar hakkında kararlar alınan toplantıda, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Dinçay tarafından yıl boyunca gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri, yürütülen projeler hakkında komisyon üyeleri bilgilendirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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