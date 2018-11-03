Şaphane'de Dere Islahı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde ıslah edilen dere kenarlarına korkuluk takılması çalışmasının sona erdiği bildirildi.

Önceliklerinin her zaman önce insan hayatı olduğunu belirten Belediye Başkanı Rasim Daşhan,"İlçemiz içerisinden geçen deremizin zemin temizleme ve beton atma işlemi sona erdi. Eskiden toprak zeminli olan derenin temizlenmesi oldukça zor oluyor ve koku yapıyordu. Yapılan çalışmalarla bu sorunu kökten çözdük. Dere kenarlarına Şaphane'li hemşerilerimizin talebi üzerine korkuluk yapım çalışmalarımız tamamlandı. Dere kenarındaki evlerde bulunan küçük çocuklarımızın aileleri dışarıda oyun oynayan çocukları için artık endşe duymayacaklar. Şaphane'miz için hizmete durmaksızın devam ediyoruz. Tüm bu hizmetlerin gelmesinde emeği olan tüm yetkililerimize sonsuz teşekkürler" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA