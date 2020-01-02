Şaphane'de aydınlatma çalışmaları

02.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:42

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 2. Etap TOKİ kavşağı aydınlatma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.



Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamda, "İlçemiz 2. Etap TOKİ kavşağı aydınlatma çalışmaları tamamlanmıştır. OEDAŞ İl Müdürümüz Kamil Uğur Mumcu ve ekibine, OEDAŞ İşletme Şefi Mustafa Yiğit'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şaphane halkımıza hizmet etmek için belediye olarak çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA