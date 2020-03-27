Sapanca'nın Vefa hattı hizmet vermeye başladı
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İçişleri Bakanlığı, Sapanca, Güncel

Sapanca'nın Vefa hattı hizmet vermeye başladı

Sapanca Kaymakamlığı, Sapanca Belediyesi, İlçe Müdürlükleri, Emniyet, Jandarma, İlçe Hastanesi, Muhtarlar Dernek Başkanı ve STK'lar ortaklığında oluşturulan Vefa Destek Hattı tüm imkanları seferber ederek sahada görevinin başında.

27.03.2020 09:45 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:53
Sapanca'nın Vefa hattı hizmet vermeye başladı

112- 155- 156 –0 850 224 54 54 numaralı telefonlardan ulaşabilirler

"Vefa Hattı" ekipleri koronavirüs salgını dolayısıyla sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü yalnız yaşayan vatandaşların alışverişlerini yaparak evlerine teslim ediyor.İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı karar doğrultusunda 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara getirdiği sokağa çıkma kısıtlaması Vefa Hattı ile çözüme kavuşturuluyor. İlçede 65 yaş üstü ve yalnız yaşayan vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçları için 112- 155- 156 –0 850 224 54 54 numaralı telefonlardan ulaşabiliyor.

Zorunlu bir durum olmadığı sürece evlerinizden çıkmayın

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşların her türlü hizmeti için seferber olduklarını belirtti. Başkan Özen, "İçişleri Bakanlığı'nın Korona virüs tedbirleriyle ilgili genelgesi gereğince, 65 yaş üzeri ve bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı olan vatandaşlarımızın dışarı çıkmaları, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırıldı. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ilçemizde Sapanca Kaymakamlığının başkanlığında kurulan Vefa Destek hattına gelen talepler kayda alınarak görevli personellerimize bildiriliyor. Kısa sürede ihtiyaç sahibiyle irtibata geçen ekiplerimiz, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayıp evlerine kadar götürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında, Sapanca'da yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşlarımızla aile fertlerinin zorunlu bir durum olmadığı sürece evlerinden çıkmamalarını istiyoruz. Bizler vatandaşlarımız için elimizden gelen her şeyi tüm ilçedeki kurumlarımızla işbirliği halinde çalışıyoruz, halkımızındı da evlerinde kalmalarını rica ediyoruz" dedi.

Evde kalma kuralına riayet edilmeli

"Vefa Hattı"evlerinden çıkamayan vatandaşların taleplerini hızla yerine getiriyor. Sapanca'da oturan ve sokağa çıkma yasağına uyarak evlerinden ayrılmayan 65 yaş üstü ve yalnız yaşayan vatandaşlar, ilgili numarayı arayarak taleplerini iletiyor. Belediye zabıta görevlileri de vatandaşların başta market alışverişi ve ilaç ihtiyaçları olmak üzere tüm taleplerini karşılayarak evlerine teslim ediyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada evlere hizmet uygulamasının devam edeceğini belirterek, vatandaşların evde kalma kuralına riayet etmesinin önemine vurgu yapıldı. Uygulamadan hizmet alanların, memnun oldukları ve dullarının alındığı aktarıldı.

Kaynak: Bültenler

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