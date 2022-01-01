Sapanca Kaymakamı Canpolat, ekiplerin yeni yılını kutladı - Haberler
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Sapanca Kaymakamı Canpolat, ekiplerin yeni yılını kutladı

Sapanca Kaymakamı Canpolat, ekiplerin yeni yılını kutladı
AA / Murat Arapoğlu - Haberler | Güncel

Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, yılbaşı gecesi görev yapan güvenlik güçleri ile İlçe Devlet Hastanesi personelini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, yılbaşı gecesi görev yapan güvenlik güçleri ile İlçe Devlet Hastanesi personelini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Canpolat, İlçe Emniyet Müdürü Cihat Kayaer ile yılbaşı gecesinde ilçenin çeşitli bölgelerinde oluşturulan uygulama noktalarında görevlerini sürdüren polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Görevli personelin yeni yılını kutlayan Canpolat, ekiplere tatlı ikramında bulundu.

İlçe Devlet Hastanesini de ziyaret eden Canpolat, sağlık çalışanları ve vatandaşlarla sohbet etti, yeni yıllarını kutladı.

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AA / Murat Arapoğlu - Son Dakika Haberleri

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