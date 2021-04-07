Sapanca'da yürüyüş yollarına bahar bakımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sapanca'da yürüyüş yollarına bahar bakımı

Bültenler - Haberler | Güncel
Sapanca'da yürüyüş yollarına bahar bakımı

Sapanca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Harmanlık Yürüyüş ve Bisiklet Yolunda bahar bakımına başladı.

Yürüyüş Yolu boyunca süs bitkilerinde ağaç budama, ot biçme ve genel bakım onarım çalışmasının yanında zeminde kış ayının sonunda oluşmuş olan deformelerden dolayı tesviye çalışmalarına başlandı.

Bahar mevsimiyle yavaş yavaş havaların ısınmasıyla vatandaşların yürüyüş alanlarına talebinin artması beklenirken halkın daha rahat, huzur için de bu mekânları kullanmaları için Sapanca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kolları sıvadı.Yürüyüş yoluna dikili tüm ağaç ve süs bitkilerinde peyzaj ve budama çalışmaları yapılırken. Yürüyüş Yolundaki çalışmalar sonunda daha ferah ve estetik bir görüntü kazanması beklendiğini ifade eden Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "Ülkemizin birçok yerinden ilçemize gelen misafirlerimizin yanı sıra halkımızın göl kenarında rahat bir şekilde yürüyüş, dinlenme, spor vb. şekilde faydalanabilmeleri için bu mekânlarımızın bakımı önem arz etmektedir. Bu kapsamda ilçemizin en güzel noktalarından biri olan Harmanlık Yürüyüş ve Bisiklet Yolu'nda çalışmalara başladık. Kış aylarının sonunda tesviyedeki deformeler sonucu yağmurlu havalarda su birikintileri vatandaşların üzerine sıçrayabiliyor yürüyüşlerini olumsuz etkiliyordu. Özverili bir şekilde görev yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, bu noktaları yenilemeye başladı. En kısa sürede halkın kullanımına uygun hale getirilecektir" dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hazal Kaya Murat Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Diego Burak Yılmaz Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sapanca'da yürüyüş yollarına bahar bakımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 15:40:54. #1.14#
title