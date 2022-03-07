Sapanca'da turizme yeni bir yaklaşım: Ekoturizm

SAPANCA, SAKARYA (Bültenler) - Sapanca-Soğucak Doğa Yürüyüşü ve Bisiklet Parkuru Ekoturizm Projesi kapsamında Sapanca Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü adına Sakarya Bölge Müdürlüğü ile protokol imzalandı.

Toplumun dinlenme, eğlenme, spor ve rekreasyon ihtiyaçlarını ormanla bütünleşerek sağlanmasının amaçlandığı proje ekolojik sisteme uyumlu olarak gerçekleştirilecek. İşçilik ve kullanılacak malzemeler, doğal yaşama zarar vermeyecek şekilde seçilip uygulanacak. Projenin gerçekleşmesi aşamasında veya sonrasında azami düzeyde mevcut doğal yapının olabildiğince korunmasına dikkat edileceği aktarıldı.

Yerel kültürlerin güzelliklerini tanıtırken bir yandan da çevreyi koruyan

Sapanca'nın doğal güzelliklerine sahip çıkarak geleceğe aktaracak projeleri hayata geçirmenin mutluğunu yaşadıklarını belirten Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Ekoturizm Projesinin ilçenin doğa turizmine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Proje kapsamında belirlenecek Ekoturizm Yönetim Planı ile ilçe sınırlarında yürüyüş yolu ve bisiklet parkuru oluşturulacağını ifade eden Başkan Özen, "Ekoturizm doğanın ve yerel kültürlerin güzelliklerini tanıtırken bir yandan da çevreyi koruyan, çevre bilinci aşılayan, turizm öznesi durumundaki bölgenin yerli halkını da sosyo-ekonomik olarak sürece dahil eden bir turizm anlayışını ifade ediyor. Projemizde yürüyüş ve bisiklet yolarının dışında bu yolların tamiri, ahşap bilgilendirme panosu, mesafe gösterir ahşap levhalar, dinlenme yerleri, bisiklet park yeri, kiosk ve ahşap çeşmeler yapılacak" dedi.

5 farklı parkurun hayata geçileceğini ifade eden Özen, şunları kaydetti:

"Ekoturizm projesinde doğa yürüyüş ve bisiklet parkuru olmak üzere toplamda 85.28 kilometre uzunluğunda farklı parkurlar planlanmış durumda. Gidiş-dönüş bisiklet ve gidiş-dönüş doğa yürüyüş yollarının yer alacağı; Mahmudiye Köyü Parkuru 39.66 kilometre, Şelale Parkuru 15.97 kilometre, Akçay Baraj Parkuru 2.05 kilometre, İstanbuldere Köyü Parkuru 8.02 kilometre ve Memnuniye Köyü Parkuru 15.58 kilometre uzunluğunda olacak. Sürdürülebilir turizm, sorumlu turizm ya da yeşil turizm gibi isimlerle de anılan Ekoturizm, turizmin doğal, kültürel ve çevresel bağlamda olumsuz etkilerini en düşük düzeye indirip, olumlu etkileri sürdürülebilir biçimde en yüksek düzeye çıkarmayı amaçlıyor. Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat ile imza altına almış olduğumuz protokol sonrası başlayacak projemizin ilçemize katkılarının büyük olacağına inanıyor hayırlı olmasını diliyorum"

Bültenler - Güncel