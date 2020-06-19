Sapanca'da okullar sınav öncesi dezenfekte edildi
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Sapanca'da okullar sınav öncesi dezenfekte edildi

Sapanca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı öncesi okullarda dezenfektasyon işlemi yapıldı.

Sapanca'da okullar sınav öncesi dezenfekte edildi
19.06.2020 12:28 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:32

Ailelerimizin endişelerinin azalmış olduğuna inanıyorum

Sapanca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede, "Sınav öncesi okullarımızın dezenfekte edilmesi işlemi bizler, çocuklarımız ve aileleri tarafından önem arz etmekteydi. Sapanca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan bu işlem hepimizin içini rahatlattı. Çocuklarımız gönül rahatlığı ile sınava girerken, ailelerimizin endişelerinin azalmış olduğuna inanıyorum. Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'e desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Bizler tedbirlerimizi aldık

Sınav öncesi okullarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirerek sınıflar öğrenciler için hijyenik hale getirildi. "Ailelerimizin gönülleri rahat etsin. Belediye olarak sınav öncesi bizler tedbirlerimizi aldık" şeklinde konuşan, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen; "Sürecin başından bu yana tüm resmi daireler düzenli olarak dezenfekte edildi. İbadete açılan camilerimiz de başta olmak üzere birçok çalışmalarımız devam ediyor. Milli Eğitim'in bize verdiği listeye göre sınava girilecek tüm okullarda temizliklerin ardından ilaçlama ve dezenfektasyon çalışmasını ekiplerimiz tarafından yapıldı. Genç kardeşlerimizin sınav stresi yanında Covid-19 stresini bir nebze olsun azaltmak, rahat ve huzurlu bir sınav geçirmeleri adına sınava girecekleri okulları hijyen ve temizlik kuralları dahilinde titizlikle ilaçlama işlemini yaptık. Sınava girecek tüm öğrencilerimize zihin açıklığı diliyorum" diye belirtti.

Başkan Özen, korona virüs ile ilgili çalışmalarını her alanda sürdürdüklerini ilçe genelinde ilaçlanmayan cadde ve sokak bırakmadıkları bilgisini aktardı. Sürecin devam ettiğini hatırlatarak tedbirlerin aynı şekilde vatandaşlar tarafından da devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Bültenler

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