Sapanca'da kış temizliği

17.12.2019 15:13 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:14

Sapanca Belediyesi, vatandaşların dinlenip yürüyüş yapabileceği alanların düzenlenmesi ve temizlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kış temizliğiyle ilçe genelindeki yeşil alanlarda çimlerin biçimi, ağaçların budaması gerçekleştiriliyor.

Park Bahçeler Müdürü Kazım Şirin; "Ekiplerimiz tarafından ilçe genelinde sırasıyla yeşil alanlarda, parklarda bakım işlerini gerçekleştiriyoruz. Uzunkum Park ot kesimi, Kırkpınar merkez, Camicedit Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi yola sarkan ağaç dalları budama çalışmalarımız devam ediyor. Sapanca'ya gelen misafirlerimize en iyi şekilde ev sahipliği yapabilmek, halkımıza daha nezih ortamlar sağlamak için çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Kaynak: Bültenler