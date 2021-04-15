Sapanca'da denetimlere ve esnaf ziyaretlerine devam
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sapanca'da denetimlere ve esnaf ziyaretlerine devam

Sapanca'da denetimlere ve esnaf ziyaretlerine devam
Bültenler - Haberler | Güncel

Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, esnaf ve vatandaşlara yönelik maske mesafe ve temizlik denetimi yaptılar ve ilçe halkına hayırlı ramazanlar dileğinde bulundular.

Bu mücadelede en büyük gücümüz maske, mesafe ve temizliktir

Denetimde bulunan Kaymakam Bayar ve Başkan Özen, esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda uyardı. Salgın ile mücadelede uyulması gerekenleri esnaf ve vatandaşlara hatırlatan Kaymakam Bayar, "Gelinen aşamada, son günlerdeki vaka sayıları da göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Tedbirlere dikkat etmedikçe maalesef sayı artıyor. Bizler vatandaşımızı maske, mesafe, temizlik konusunda hassasiyeti artırmaya davet ediyoruz. Farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Çünkü bu mücadelede en büyük gücümüz maske, mesafe ve temizliktir" dedi.

Ben Sapancalı hemşerilerimize güveniyorum

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "Virüs ne yazık ki ülkemizde ve ilimizde hızla yayılıyor. Çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Açıklanan kısmi kısıtlama ve kurallara harfiyen uymalıyız. Bu gün denetimler çerçevesinde kurallara riayet etmeyenleri uyararak, salgın sürecinde birlikte hareket etmenin önemini vurguluyoruz. Allah'ın izniyle bu zor günleri geride bırakarak, sağlıklı günlere yeniden kavuşacağız. Ben Sapancalı hemşerilerimize güveniyorum. İnşallah önümüzdeki yıl eski günlerde olduğu gibi toplu iftarlarımız toplu sahurlarımız, teravihlerimiz olacaktır. Güzel günlerimize dönmek için biraz daha sabredelim maske, mesafe ve temizliğe önem verelim" dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Vladimir Putin Antony Blinken Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Ajda Pekkan Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sapanca'da denetimlere ve esnaf ziyaretlerine devam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 16:01:29. #1.14#

title