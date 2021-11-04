Sapanca'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sapanca'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA / Murat Arapoğlu - Haberler | Güncel
Sapanca'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, cip ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 hastaneye kaldırıldı.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, cip ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 hastaneye kaldırıldı.

Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde seyreden S.G.Ç. idaresindeki 34 CYH 455 plakalı otomobil, sola dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen T.K. idaresindeki 06 VGU43 plakalı ciple çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken, cip yol kenarında bulunan beton direğe çarparak durdu.

Kazada cipin sürücüsü, aynı araçtaki T.K. ve F.T. ile otomobilde bulunan B.N.K. hafif yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

AA / Murat Arapoğlu - Son Dakika Haberleri
Karantinada olması gereken kişi, borç vermeyen amcasının oğluna keserle saldırdı

Karantinada olması gereken kişi, borç vermeyen amcasının oğluna keserle saldırdı

 Okul servisi ile iki araç sis yüzünden çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Okul servisi ile iki araç sis yüzünden çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

 Son dakika haberleri... Yolun karşısına geçmek isteyen aile üst geçidi kullanmadı, Hilal öldü

Son dakika haberleri... Yolun karşısına geçmek isteyen aile üst geçidi kullanmadı, Hilal öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title