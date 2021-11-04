Sapanca'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
AA / Murat Arapoğlu - Haberler | Güncel
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, cip ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 hastaneye kaldırıldı.
TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, cip ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 hastaneye kaldırıldı.
Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde seyreden S.G.Ç. idaresindeki 34 CYH 455 plakalı otomobil, sola dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen T.K. idaresindeki 06 VGU43 plakalı ciple çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken, cip yol kenarında bulunan beton direğe çarparak durdu.
Kazada cipin sürücüsü, aynı araçtaki T.K. ve F.T. ile otomobilde bulunan B.N.K. hafif yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
AA / Murat Arapoğlu - Son Dakika Haberleri
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