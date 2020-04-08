Sapanca'da "çıkartmalı" sosyal mesafe uyarısı Sapanca Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunması için üzerinde "Sağlığınız için mesafenizi koruyun, en az 1 metre" yazılı çıkartmaları ilçenin çeşitli bölgelerine uyguluyor.

Sapanca Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunması için üzerinde "Sağlığınız için mesafenizi koruyun, en az 1 metre" yazılı çıkartmaları ilçenin çeşitli bölgelerine uyguluyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların sosyal mesafelerini korumaları için yoğun olarak kullanılan yürüyüş yollarına, kamu kurum ve kuruluşlarının çevrelerine, banka ve ATM alanlarına sosyal mesafe uyarı çıkartmaları uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, yerel yönetim olarak ilçede koronavirüsle mücadele kapsamında tüm tedbirleri almaya çalıştıklarını belirtti.

Vatandaşlar için görevlerinin başında olduklarını ifade eden Özen, şunları kaydetti:

"Çok değerli Sapancalı hemşerilerimizden isteğimiz, devletimizin söylediği kurallara uymaları ve evlerinden çıkmamalarıdır. Tüm dünyada olduğu gibi bizim de hayatımıza koronavirüsü girdi. Avrupa bununla sarsılıyor. Bizler de bunu ülkemizde kontrol etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu virüsün artmasını ve yayılmasını engellemek istiyorsak, evimizde kalmamız gerekiyor. Belediyenizin sizinle olduğunu unutmayın. Kendini, aileni, sevdiklerini, şehrini ve ülkeni korumak için evde kal Sapanca."

Kaynak: AA