Sapanca Caddeler Periyodik Olarak Yıkanıyor

06.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:52

Tazyikli suyla temizlenen caddeler, biriken toz, toprak ve çamurdan arındırılmış oluyor.

Tazyikli suyla ana arter ve caddeler yıkanıyor.

İlçede bulunan Güldibi, Yüzevler, Kurtköy, Tepebaşı, Kırkpınar Mahallerindeki ana arter ve caddeler, ekipler tarafında yıkanmaya devam ediyor. Yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürü Fikri Ayanoğlu, Sapanca Belediyesi olarak ilçemizde bulunan yolların tazyikli suyla yıkandığını belirterek "Tazyikli suyla ilçemizdeki ana arter ve caddelerin yıkanması rutin olarak devam ediliyor. Sapanca'da esen rüzgârlardan dolayı çevreye savrulan çöplerin temizlenmesinin ardından caddeler tazyikli suyla yıkanıyor. Hem yollar tozdan arındırılmış oluyor hem de ilçemizin genel görünümüne katkı sunmuş oluyoruz" dedi.

Müdür Ayanoğlu, şehir temizliğinin periyodik olarak sağlanması için Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğünün çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdürülmekte olduğunu belirtti.

Kaynak: Bültenler