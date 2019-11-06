Sapanca Belediyesi ulaşım ağını her geçen gün genişletiyor

06.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:59

Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin ulaşım ağını daha da güçlendirmek için hummalı bir şekilde çalışıyor. Ekipler; Kurtköy, Yeni Mahalle, Göl Mahallesi ve Işıklar Caddesi'nde asfalt yenileme çalışmalarını gerçekleştirdi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürü Fikri Ayanoğlu "Şehirlerin gelişmişliğinin göstergesi oralardaki yolların modernliğidir. Bu nedenle yol yapımına ve asfaltlamaya önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın ulaşım hizmetini en kaliteli ve konforlu şekilde almaları için çalışıyoruz. Yeni Mahalle'de 1125 ton, Kurtköy Fatih Mahallesinde 345 ton, Göl Mahallesi Menekşe sokak 550 ton, Işıklar Caddesi 4 bin 140 ton, Nailiye-İlmiye mahallesi 4 bin 550 ton, Dibektaş Mahallesi 13 bin 353 ton sıcak asfalt döküldü. Sapanca'nın mahalleleri 2019 yılında 24 bin tondan fazla yeni sıcak asfalt ile buluşturuldu" dedi.

Sapanca Belediyesi Fen İşleri ekipleri, farklı noktalarda yürütülen eş zamanlı çalışmalar ile ilçeye modern ve konforlu bir ulaşım ağı kazandırmaya devam ediyor.

Kaynak: Bültenler