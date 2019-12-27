Sapanca Belediyesi'nin Kursları Benim İçin Terapi Merkezi

27.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:40

Hayatımızın her anına dokunuş yapıyor

Sapanca Kırkpınar Kültür Merkezi'nde açılan kültür sanat kurslarına 5 yıldır hiç ara vermeden katılım sağlayan Gülsün Hanım, kursların kendisine kattıklarıyla hayata daha pozitif bakmayı örendiğini ifade etti ve şöyle devam etti:"Sapanca'nın, Kırpınar'ın doğasını seviyorum. Sapanca Belediyesi kültür sanat kurslarına 5 yıldır katılıyorum. Kursun en eski kursiyerlerindenim. Kursun bulunduğu kültür merkezimizin doğası ve mimarisi benim için ayrı önem teşkil etmektedir. İlk olarak resim kursu ile başladım ve aynı zamanda çini kursuna da katıldım. Kültür sanat kurslarının benim hayatıma etkisi çok fazla oldu, birçok yerde kurs çalışmalarına katıldım. Fakat burası benim için sıcak aile ortamı, samimiyeti ve güzel dostlukları içinde barındıran bir mekân oldu. Birçok gerçek dostu kazanmama da vesile oldu. Ben çöp adam dahi çizemezken şimdi hocalarımın katkılarıyla harika ürünler ortaya çıkarıyorum. Sokakta gördüğüm evler, ağaçlar, kuşlar önceleri bir anlam ifade etmezken artık hayata bakışım, hayattan anlam çıkarmamdaki kalp gözü ve hayata daha mutlu bakmama büyük katkısı oldu. Belediyemizin bu tür kursları bizlere sadece sanat anlamında katkı vermiyor. Bizlerin sosyal yaşımı, psikolojisi, motivasyonu ve gerçek değerleri görmemize aracı oluyor. Güzel dostluklar, arkadaşlıklar, paylaşımlar, güzel işler başarma ve başarı duygusunun bizim hayatımızın her anına dokunmasına aracı oluyor. Burada olmak ruhuma, bedenime ve sağlıma gerçekten iyi geliyor. Ben burada olmaktan, bize sunulan bu güzel imkândan son derece mutluyum. İlçem deki tüm hanımlarımıza öneride bulunmak istiyorum kendinizi iyi hissetmek, ruhunuzu dinlendirmek, ailenize ve sevdiklerinize daha verimli olmak istiyorsanız bu kurslara katılın. Bu imkânı bize sunan Sapanca Belediye Başkanımız Özcan Özen'e ayrıca teşekkür ediyorum" diye belirtti.

Katılanların huzur bulduğu

Emekli Kimya Mühendisi Gülsün Güngen, kursların sadece el emeği üretilen noktaların olmadığı, katılanların huzur bulduğu, gerçekleştirilen sanatları yaşayarak gelecek nesillere aktarmalarına aracı olunduğu ve en önemlisi hem beden hem de ruh sağlığı açısından destekleyici özelliğe sahip yerler olduğunu ilave etti.

Kaynak: Bültenler