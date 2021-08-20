Sapanca Belediye'sinden 8 bin kişilik aşure ikramı

Sapanca Belediyesi Cuma Namazı sonrası Yanık Camii, Kurtköy Camii, Tepebaşı Camii, Kırkpınar Merkez Camii, Mahmudiye Camii, Güldibi Camii, Buhara Camii, Yenicamii, Muhammet Safitürk Parkı, Güner Ekici Parkı, Kapalı Pazar Yeri, Yüzevler Camii, Uzunkum Camii, Yenimahalle Camii, Gazipaşa Camii olmak üzere on beş noktada aşure dağıttı.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, AK Parti İlçe Başkanı Yunus Gümüşel, Sapanca İlçe Emniyet Müdürü Cihat Kayaer, MHP İlçe Başkanı Gökhan Alemdar,Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı Fahri Arkan, ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muharrem ayı hepimize hayırlı olsun

Muharrem Ayı'nı kutlayan Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, aşure kültürünü yaşatmak adına bir araya gelinen bu günlerin bir vesile olduğunu belirterek,"Bugün on beş farklı noktada binlerce hemşehrimize kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan aşure ikramında bulunduk. Bu mübarek günlerde birlik ve beraberlik içerisinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muharrem Ayı'ndaki ikramlarımızı gelenekselleştirerek hem inançlarımızın gereğini yerine getiriyor, hem de vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Muharrem ayı hepimize hayırlı olsun. Tüm insanların bu dünyada barış ve huzur içerisinde yaşamasına vesile olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler