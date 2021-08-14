SAOB'dan Ayancık'a yardım
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SAOB'dan Ayancık'a yardım

SAOB'dan Ayancık'a yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun Akademik Odaları Birlikteliği (SAOB), sel felaketinde büyük zarar gören Sinop'un Ayancık ilçesine yardım elini uzattı.

Samsun Akademik Odaları Birlikteliği (SAOB), sel felaketinde büyük zarar gören Sinop'un Ayancık ilçesine yardım elini uzattı.

11 Ağustos Çarşamba sabahı meydana gelen sel felaketinde Ayancık ilçesi büyük yıkım yaşadı. Şu ana kadar 7 kişinin hayatını kaybettiği afette ilçenin yaralarını sarmak için Samsun seferber oldu. Belediyeler ve STK'lar ilçeye yardımda bulundu.

Samsun Akademik Odaları Birlikteliği de sel felaketi yaşayan Ayancık ilçesine su ve ekmekten oluşan yardım malzemesi gönderdi. Bir tır dolusu yardım malzemesi, Ayancık'a ulaştırılmak üzere Samsun'dan yola çıktı.

"Yaraları birlikte sarıyoruz. Geçmiş olsun Ayancık" yazan tır, afetzedelere su ve ekmek ulaştıracak. - SAMSUN

SAOB'dan Ayancık'a yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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