SAO PAULO - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı Brezilya'da protesto edildi - Haberler

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SAO PAULO - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı Brezilya'da protesto edildi

AA, Paulo Lopes - Güncel
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Brezilya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın saldırılarını protesto etmek için Sao Paulo'da bir araya geldi.

Brezilya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın saldırılarını protesto etmek için Sao Paulo'da bir araya geldi. Brezilya ve Ukrayna bayraklarıyla gösteriye katılan protestocular, kamuoyundan Ukrayna'ya destek olmalarını istedi. Gösteride Rusya Devlet Başkanı Putin aleyhine sloganlar atıldı.

SAO PAULO - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı Brezilya'da protesto edildi

SAO PAULO - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı Brezilya'da protesto edildi

SAO PAULO - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı Brezilya'da protesto edildi

AA / Paulo Lopes - Güncel

Sao Paulo, Protesto, Brezilya, Rusya, Güncel, Haberler

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