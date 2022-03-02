SAO PAULO - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı Brezilya'da protesto edildi

Brezilya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın saldırılarını protesto etmek için Sao Paulo'da bir araya geldi. Brezilya ve Ukrayna bayraklarıyla gösteriye katılan protestocular, kamuoyundan Ukrayna'ya destek olmalarını istedi. Gösteride Rusya Devlet Başkanı Putin aleyhine sloganlar atıldı.