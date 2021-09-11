Şantaj suçundan yakalaması bulunan şüpheli Kula'da yakalandı - Haberler
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Şantaj suçundan yakalaması bulunan şüpheli Kula'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şantaj suçundan yakalaması bulunan şüpheli Kula'da yakalandı

Manisa'nın Kula ilçesinde araması ve yakalanması bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 'şantaj' suçundan yakalaması bulunan bir şahsı, yolcu otobüsüyle seyahat ederken yakaladı.

Manisa'nın Kula ilçesinde araması ve yakalanması bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 'şantaj' suçundan yakalaması bulunan bir şahsı, yolcu otobüsüyle seyahat ederken yakaladı.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı ekipleri, araması ve yakalanması bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Dün öğle saatlerinde İzmir-Ankara D300 karayolunda düzenledikleri faaliyet esnasında bir yolcu otobüsünü durduran jandarma ekipleri, otobüsle seyahat eden ve Adana Asliye Ceza İlamat Masası tarafından 'şantaj' suçundan yakalaması bulunan Y.Ç.(25) isimli şüpheliyi yakaladı. Kula Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen gözaltı kararı sonrasında işlemleri başlatılan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Kula Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan Y.Ç. hakkında, 10 ay hapis cezası verildi. Şüpheli Y.Ç., tutuklanarak Salihli Açık Cezaevi'ne gönderildi. - MANİSA

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Haber: Şantaj suçundan yakalaması bulunan şüpheli Kula'da yakalandı - Haberler
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