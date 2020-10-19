Santa Harabeleri nerede? Santa Harabeleri hangi ilde? Santa Harabeleri nedir?

Santa Harabeleri ülkemizde bulunan tarihi bölgelerden biridir. Santa Harabeleri 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescillendi. Peki, Santa Harabeleri nerede? Santa Harabeleri hangi ilde? Santa Harabeleri nedir?

Santa Harabaleri, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenmesinden sonra gündeme geldi. Ülkemizde yer alan önemli bölgelerden biri olan Santa Harabeleri hakkında merak edilenler haberimizin detaylarında.

SANTA HARABALERİ NEREDE?

Santa Harabeleri, Gümüşhane kent merkezine yaklaşık 82 kilometre uzaklıkta Yağmurdere Bucağı Dumanlı Köyü sınırlarında yer almaktadır. Santa Yanbolu Deresi'nin doğduğu vadilerle birbirinden ayrılmış üç ayrı yamaç üzerine kurulmuştur.

SANTA HARABELERİNE NASIL GİDİLİR?



Bölgeye ulaşım farklı güzergahlardan yapılabilmektedir.

Gümüşhane şehir merkezinden hareket ile Gümüşhane-Bayburt ana yolunu takiben Akçakale, Tekke, Arzular, Kabaköy, Yağmurdere, Taşköprü istikametinden devam edilerek ortalama 80 kilometrelik bir seyahat ile Santa bölgesine ulaşım sağlanır.

Yağmurdere'den Taşköprü 8 kilometre, Santa Harabeleri 15 kilometredir.

Taşköprü-Santa harabeleri arası ise yaklaşık 7 kilometredir. Bu güzergah boyunca birbirinden güzel tarihi ve doğal güzellikler görülebilmektedir.

Santa bölgesine ulaşmak için kullanılacak diğer bir güzergah ise Gümüşhane-Trabzon anayolunu takiben sağlanabilir. Gümüşhane-Torul yolunun 12'nci kilometresinden ayrılan yoldan Karaca Mağarası (5 km.) Cehennem Vadisi Kanyonu (6 km.), Krom Antik Kenti (22 km.), Cami Boğazı Yaylası (34 km.), Taşköprü Yaylası (57 km.) ve Santa Harabelerine (64 km.) ulaşılabilir. Bu güzergâhtan toplam mesafe ise yaklaşık 76 kilometre olup yol boyunca birçok doğal ve tarihi değer görülebilir.

SANTA HARABELERİ NEDİR?

Santa Bölgesi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde - 1461-1476 yılları arasında - tüm Trabzon ve Doğu Karadeniz bölgesiyle beraber fethedilmiş ve Osmanlı İmparatorluğu topraklarına dahil edilmiştir. Santa havzadaki mevcut demir, kurşun ve kurşunla birlikte çıkarılan gümüş madenlerinin verimli bir şeklide işletilmesine bağlı olarak 16-18'nci yüzyıllar arası dönemde bölge önemli derecede gelişmiş ve ekonomik refaha erişmiştir.

Santa yerleşimlerinde, bölgede çıkan madenlerin etkisi ile demircilik ve gümüşçülük önemli bir sanat dalı olmuştur. Madenlerin işletildiği dönemde Osmanlı Devleti'nin maden çalışanlarına ve madencilerin ihtiyaçlarını temin eden meslek erbabı ve ticaret erbabına sağladığı vergi kolaylıkları ve pek çok sorumluluktan muafiyet, bölgeye çevre köy ve illerden, yoğun olarak Ortodox Hristiyan (Rum) Osmanlı vatandaşının göç etmesini sağlamıştır. Bu göç ve refah, madenlerin kapandığı ve sosyal ve idari sorunların yaşanmaya başlandığı 18 ve 19'uncu yüzyıla kadar sürmüştür.

1500-1800 döneminde önemli bir madenci yerleşimi olan bölge 1923 yılında nüfus mübadelesi ile boşaltılmıştır. Bu mübadelede Santa bölgesi toplanma yeri olarak kullanılmıştır. Mübadele sonrası boşaltılan bölgedeki atıl arazi ve binalara çevre köylerin sakinleri yerleşmiştir.

Dini, ticari ve kültürel önem taşıyan Santa bölgesi, günümüzde 'Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı' olarak ilan edilmiştir.

Bölgenin önceleri 9 ayrı mahalleden oluştuğu tahmin edilirken günümüzde Piştoflu, Binatlı, İşhanlı, Terzili, Çakallı, Zurnacılı ve Sincanlı-Kozlu olmak üzere 7 mahalle ve 300'ü aşkın ev bulunmaktadır.