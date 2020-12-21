Şansımı Seveyim filmi konusu nedir? Şansımı Seveyim oyuncuları ve Şansımı Seveyim özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Şansımı Seveyim filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Şansımı Seveyim konusu, özeti ve Şansımı Seveyim oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Şansımı Seveyim filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Şansımı Seveyim filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şansımı Seveyim filmini izleyecek olanların merak ettiği Şansımı Seveyim konusu nedir, Şansımı Seveyim oyuncuları kimler ve Şansımı Seveyim özeti gibi konuları inceliyoruz.

ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir insanın başına gelebilecek tüm şanssızlıkların farklı bir dille anlatıldığı 'Şansımı Seveyim' filminde, şanssızlığıyla tanınan Sebahattin (Cem Gelinoğlu), büyüdüğü mahalleye geri döner. Bütün mahalleli şanssızlıkları mıknatıs gibi çeken Sebahattin'in dönüşü yüzünden çok endişelidir. Kim bilir başlarına yine ne işler açacaktır?

Kadersizliğine boyun eğmiş olan Sebahattin, Yaprak'la (Zeynep Tuğçe Bayat) tanışınca talihinin döndüğüne ikna olur. Ama şanssızlık bu ya, Yaprak yıllar önce ah'ını aldığı Durmuş'un kız kardeşidir. Yaprak'ın Sebahattin'i kabul etmesinin tek yolu, Sebahattin'in kendisini Durmuş'a affettirmesidir. Ancak şanssızlıklar Sebahattin'in yakasını bırakmayınca, en yakın arkadaşı İzzet (Gökhan Kıraç) ile ümitsizce kaderini değiştirmenin ve Yaprak'a kendisini kabul ettirmenin yollarını aramaya başlar.

ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ender Mıhlar

Oyuncular: Cem Gelinoğlu, Zeynep Tuğçe Bayat, Gökhan Kıraç, Zerrin Sümer, Ümit Yesin

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2017

Vizyon Tarihi: 25 Ağustos 2017 Cuma

Senaryo: Ferhat Ergün