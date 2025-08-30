Sansar Salvo kimdir, Sansar Salvo gerçek adı, tam adı ne? Sansar Salvo evli mi, çocuğu var mı?

Türk rap müziğinin öne çıkan isimlerinden biri olan Sansar Salvo, gerçek adıyla Ekin Can Aslan, hakkında sosyal medyada dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Paylaşımlara göre sanatçı, çok sayıda ilaç alarak intihar girişiminde bulundu ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Yaşananların ardından "Sansar Salvo kimdir, gerçek adı ne, evli mi, çocuğu var mı?" soruları yeniden merak edilmeye başlandı.

SANSAR SALVO'NUN İNTİHAR İDDİASI

Türk rap müziğinin bilinen isimlerinden Ekin Can Aslan, sahne adıyla Sansar Salvo, hakkında endişe verici bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre sanatçı, çok sayıda ilaç kullanarak intihar girişiminde bulundu. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu haberlerin ardından Salvo'nun acilen hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin devam ettiği aktarıldı.

SANSAR SALVO KİMDİR?

Gerçek adı Ekincan Arslan olan rapçi, 18 Ağustos 1989'da İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğdu. Türkçe rap sahnesinde hem söz yazarı hem de rapçi kimliğiyle tanınmaktadır.

Müzik kariyerine 2008 yılında yayımladığı Adrenalin albümüyle adım atan sanatçı, 2009'da Seremoni Efendisi albümünü çıkardı. 2010 yılında kansere yakalanmasına rağmen üretkenliğini sürdürdü ve 2013'te 24. Şarjör albümüyle müzik hayatına devam etti. 2016'da Türkçe rap'in ilk derleme albümü olan Yakında Sans'ı dinleyicilerle buluşturan sanatçı, 2017'de ise Şimdi Sans albümünü hem dijital platformlarda hem de müzik marketlerde yayımladı.

Sanatçının özel hayatına dair kamuoyuna yansımış detaylı bir bilgi bulunmamaktadır.

ESERLERİ VE MÜZİK TARZI

Sansar Salvo, rap müziğe "storytelling" yani hikâye anlatıcılığı üzerine kurulu tarzıyla farklı bir soluk kazandırmıştır. Rap dinleyicileri tarafından en çok ilgi gören parçaları arasında; Şehinşah ile birlikte seslendirdiği Duygusal Olmaya Gerek Yok, Elçin Orçun ile yaptığı 180 km. ve 2005 yılında internet ortamında yayımladığı Psikopat Yazar yer almaktadır.

2019 yılında ise Kaan Boşnak ile birlikte çıkardığı Koptu Kayış parçasıyla geniş bir dinleyici kitlesinden beğeni toplamıştır.