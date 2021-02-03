Şans Topu sonuçları belli oldu mu? 3 Şubat Şans topu çekilişi saat kaçta? Şans topu sonuçları nedir? Şans topu devreden ikramiye!
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Şans Topu sonuçları belli oldu mu? 3 Şubat Şans topu çekilişi saat kaçta? Şans topu sonuçları nedir? Şans topu devreden ikramiye!

03.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:17
Şans Topu sonuçları belli oldu mu? 3 Şubat Şans topu çekilişi saat kaçta? Şans topu sonuçları nedir? Şans topu devreden ikramiye!

Şans Topu sonuçlarının açıklanmasına saatler kaldı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle haftanın kazandıran numaraları canlı yayında belirleniyor. Açıklanan sonuçlara göre 5+1 bilen 1 talihli büyük ödülün sahibi oldu. İşte, 3 Şubat Şans Topu sonuçları, kazandıran numaralar ve kupon sorgulama...

Şans Topu çekilişi sonuçlandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle haftanın kazandıran numaraları canlı yayında belirlendi. Açıklanan sonuçlara göre 5+1 bilen 1 talihli büyük ödülün sahibi oldu. İşte, 3 Şubat Şans Topu sonuçları, kazandıran numaralar ve kupon sorgulama...

ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans Topu sonuçları bu akşam saat 20.00'de açıklanacaktır.

ŞANS TOPU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu akşam 03.02.2021 tarihinde saat 20.00'de açıklanacaktır.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULA!

ŞANS TOPU DEVREDEN İKRAMİYE NE KADAR?

Şans topunda devreden ikramiye: Bu akşam açıklanacaktır.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Şans topu bu akşam saat 20.00 itibariyle çekiliyor.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ GÜNLERİ

Şans topu Çarşamba ve Pazar günleri çekiliyor.

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