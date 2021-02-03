Şans Topu sonuçları belli oldu mu? 3 Şubat Şans topu çekilişi saat kaçta? Şans topu sonuçları nedir? Şans topu devreden ikramiye!

Şans Topu sonuçlarının açıklanmasına saatler kaldı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle haftanın kazandıran numaraları canlı yayında belirleniyor. Açıklanan sonuçlara göre 5+1 bilen 1 talihli büyük ödülün sahibi oldu. İşte, 3 Şubat Şans Topu sonuçları, kazandıran numaralar ve kupon sorgulama...