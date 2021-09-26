Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 26 Eylül 2021 Pazar Şans Topu sonuçlarına nereden bakılır? Şans Topu çekiliş sorgulama ekranı! - Haberler
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Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 26 Eylül 2021 Pazar Şans Topu sonuçlarına nereden bakılır? Şans Topu çekiliş sorgulama ekranı!

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Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 26 Eylül 2021 Pazar Şans Topu sonuçlarına nereden bakılır? Şans Topu çekiliş sorgulama ekranı!

Şans Topu için araştırmalar devam ediyor. 26 Eylül Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 26 Eylül 2021 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! 26 Eylül Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Şans Topu kuralları neler? Şans Topu ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

Milli Piyango Online 26 Eylül tarihli Şans Topu sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Şans Topu çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim merak ediliyor. Şans Topu'nda büyük ikramiye ne kadar? İşte, 26 Eylül 2021 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası!

26 Eylül ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. 26 Eylül Şans Topu sonuçları saat 20:00'da açıklanacak. Milli Piyango Online 26 Eylül tarihli Şans Topu sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Sonuçları haberimizden de takip edebilirsiniz.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur.

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur. Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır.

Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir.

Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor.

5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar.

Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler.

Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

Sayısal loto, süper loto, şans topu ve on numara çekiliş sonuçları

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Haber: Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 26 Eylül 2021 Pazar Şans Topu sonuçlarına nereden bakılır? Şans Topu çekiliş sorgulama ekranı! - Haberler
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