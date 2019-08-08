Şans Topu sonuçları 7 Ağustos - 947. hafta Şans Topu çekilişi sonuçları

08.08.2019 07:50

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu sonuçları belli oldu. Galatasaray Şube Müdürlüğünde canlı yayında yapılan 947. hafta Şans Topu çekilişi ile haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Fakat şansını deneyenler arasından 5+1 bilen olmadığı için 817.712,80 TL olan büyük ikramiye haftaya devretti. 7 Ağustos Şans Topu çekilişi detayları haberimizde.

ŞANS TOPU SONUÇLARI 7 AĞUSTOS

Şans Topu oyununun 947. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 9, 10, 12, 21 ve artı 2 olarak belirlendi. Çekilişin sonuçlarına göre 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 817 bin 712 lira haftaya devretti.

Şans Topu çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 9 kişi 8 bin 792'şer lira, 4 artı 1 bilen 168 kişi 628'er lira, 4 bilen 2 bin 348 kişi 56'şar lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 218 kişi 31'er lira, 3 bilen 72 bin 596 kişi 4 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 49 bin 103 kişi 7 lira 10'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 165 bin 33 kişi 3 lira 95'er kuruş ikramiye alacak. Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 820 bin 69 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 876 bin 126 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 488 bin 478 lira aktarıldı.

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, MPİ tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.