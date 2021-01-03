Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 3 Ocak 2021: MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı | Şans Topu devretti mi?
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Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 3 Ocak 2021: MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı | Şans Topu devretti mi?

03.01.2021 18:41 | Son Güncelleme: 03.01.2021 18:44
Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 3 Ocak 2021: MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı | Şans Topu devretti mi?

Şans Topu çekilişi sonuçlandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle haftanın kazandıran numaraları canlı yayında belirlendi. Açıklanan sonuçlara göre 5+1 bilen 1 talihli büyük ödülün sahibi oldu. İşte, 3 Ocak Şans Topu sonuçları, kazandıran numaralar ve kupon sorgulama...

Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda yaptığı 20 Aralık tarihli Şans Topu çekilişi ile kazandıran numaraları belirledi. 5+1 bilen 2 kişi çıktı. 5+1 bilen 585.571,00 TL sahibi oldu. İşte dün akşamın şanslı sayıları, 3 Ocak Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU 3 OCAK PAZAR KAZANDIRAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şans Topu oyununun 30 Aralık Pazar tarihli çekilişinde kazandıran numaralar 8 - 9 - 18 - 30 - 32 artı 9 olarak belirlendi. Joker sayısı 9 çıktı. Çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi çıktı, 585.571,00 kazandı. 5 bilen 3 kişi 5.884,80 sahibi oldu.

3 OCAK ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

3 Ocak akşamı çekilecek olan Şans Topu sonuçları bu akşam 20:00 itibariyle belli olacak.

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur. Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar. Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

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