Şans Topu çekilişi sonuçları 30 Ekim 2019: MPİ Şans Topu 959. hafta sonucu

31.10.2019 10:46

Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda yaptığı 959. hafta Şans Topu çekilişi ile kazandıran numaraları belirledi.5+1 bilen kimse çıkmadı, büyük ikramiye 2. defa devretti. İşte dün akşamın şanslı sayıları, 30 Ekim 2019 Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU 959. HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI: 01, 10, 30, 32, 34+03

ŞANS TOPU SONUÇLARI 30 EKİM 2019

23 EKİM ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 958. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 10, 14, 16, 26, 29 ve artı 11 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 958. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 917 bin 947 lira haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 24 kişi 3 bin 701'er lira, 4 artı 1 bilen 284 kişi 417'şer lira, 4 bilen 3 bin 453 kişi 42'şer lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 33 kişi 25'er lira, 3 bilen 89 bin 698 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 62 bin 827 kişi 6 lira 15'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 204 bin 615 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.