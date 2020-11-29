Şans Topu çekilişi sonuçları 29 Kasım 2020: MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama!
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Şans Topu çekilişi sonuçları 29 Kasım 2020: MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama!

29.11.2020 20:46 | Son Güncelleme: 29.11.2020 20:49
Şans Topu çekilişi sonuçları 29 Kasım 2020: MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama!

Şans Topu çekilişi sonuçlandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle haftanın kazandıran numaraları canlı yayında belirlendi. Açıklanan sonuçlara göre 5+1 bilen 1 talihli büyük ödülün sahibi oldu. İşte, 29 Kasım Şans Topu sonuçları, kazandıran numaralar ve kupon sorgulama...

Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda yaptığı 29 Kasım tarihli Şans Topu çekilişi ile kazandıran numaraları belirledi. 5+1 bilen çıkmadı. 5 bilen 3.097,50 TL sahibi oldu. İşte dün akşamın şanslı sayıları, 29 Kasım 2020 Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU 29 KASIM PAZAR KAZANDIRAN NUMARALARI: 11, 13, 16, 26, 32, 10

Şans Topu çekilişi sonuçları 29 Kasım 2020: MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama!

Şans Topu çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şans Topu oyununun 29 Kasım Pazar tarihli çekilişinde kazandıran numaralar 11, 13, 16, 26, 32 artı 10 olarak belirlendi. Joker sayısı 10 çıktı. Çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmadı. 5 bilen 7 kişi 3.097,50 sahibi oldu.

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ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur. Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar. Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

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