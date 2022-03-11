Şanlıurfa yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
AA - Abdullah Akkurt - Güncel
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Şanlıurfa'da yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 63 ACJ 599 plakalı yolcu minibüsüyle A.A'nın kullandığı 63 ABL 150 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun Harran Yol Kavşağında çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Abdullah Akkurt - Güncel