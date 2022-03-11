Şanlıurfa yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

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Şanlıurfa yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

AA - Abdullah Akkurt - Güncel
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Şanlıurfa yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Şanlıurfa'da yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 63 ACJ 599 plakalı yolcu minibüsüyle A.A'nın kullandığı 63 ABL 150 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun Harran Yol Kavşağında çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Abdullah Akkurt - Güncel

Şanlıurfa, Otomobil, Güncel, Haberler

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