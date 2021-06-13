ŞANLIURFA - Yaralı bulunan peçeli baykuş korumaya alındı
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ŞANLIURFA - Yaralı bulunan peçeli baykuş korumaya alındı

Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Kültür Sanat

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki peçeli baykuş, tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki peçeli baykuş, tedavi altına alındı.

Fırat Mahallesi'nde sabah saatlerinde markete giden Muhammed Kankılıç (14), ağaç gölgesinde uçamayan ve bitkin halde bir baykuş gördü.

Baykuşun kanadı ve ayağından yaralandığını fark eden Kankılıç, hayvanı besledikten sonra durumu Siverek Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Kankılıç'tan teslim aldıkları baykuşun peçeli baykuş olduğunu belirleyen görevliler, kuşu tedavisini yapmak için koruma altına aldı.

Baykuşu bulan Muhammed Kankılıç, AA muhabirine, ilk defa bir peçeli baykuşu bu kadar yakından gördüğünü söyledi.

İnternette yaptığı araştırmada baykuşun peçeli baykuşa benzediğini fark ettiğini anlatan Kankılıç, "Önce yem verdik yemedi. Ama et yediğini öğrenince et verdik. Daha sonra yetkilileri aradık. Hayvan kanadından yaralı ve umarım iyileşir." dedi.

Siverek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hilmi Bilgiseven de ilk müdahaleyi yaptıktan sonra peçeli baykuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edeceklerini kaydetti.

ŞANLIURFA - Yaralı bulunan peçeli baykuş korumaya alındı
ŞANLIURFA - Yaralı bulunan peçeli baykuş korumaya alındı
ŞANLIURFA - Yaralı bulunan peçeli baykuş korumaya alındı
ŞANLIURFA - Yaralı bulunan peçeli baykuş korumaya alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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