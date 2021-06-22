Şanlıurfa'ya Şanlı Unvanı Veriliş Yıl Dönümü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'ya Şanlı Unvanı Veriliş Yıl Dönümü

Şanlıurfa'ya Şanlı Unvanı Veriliş Yıl Dönümü
Habermetre - Haberler | Toplum

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Urfa iline "Şanlı" unvanı verilerek, adının Şanlıurfa olarak değiştirilmesinin 37. yıldönümü münasebetiyle, Osmanbey'deki Yeni Şehitlikte çelenk sunma töreni düzenlendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Urfa iline "Şanlı" unvanı verilerek, adının Şanlıurfa olarak değiştirilmesinin 37. yıldönümü münasebetiyle, Osmanbey'deki Yeni Şehitlikte çelenk sunma töreni düzenlendi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Tayyar Yetim'in çelenk sunumu, şehitlerin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten tarihi notlar ile eski Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Urfa'ya Şanlı unvanı verilmesi için TBMM'ye sunduğu kanun teklifi okundu.

Tören, Vali Erin ve beraberindekilerin şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua okumaları ve karanfil bırakmalarının ardından sona erdi. (232)

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Gareth Bale Burak Elmas Şenol Güneş Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa'ya Şanlı Unvanı Veriliş Yıl Dönümü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 13:11:53. #1.15#

title