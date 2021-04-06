Şanlıurfa valisi iki engellinin hayatını kolaylaştırdı
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Şanlıurfa valisi iki engellinin hayatını kolaylaştırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Şanlıurfa valisi iki engellinin hayatını kolaylaştırdı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kendisine ulaşarak destek talebinde bulunan iki engelli vatandaşın daha hayatını kolaylaştıracak akülü tekerlekli sandalyenin temin edilmesini sağladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kendisine ulaşarak destek talebinde bulunan iki engelli vatandaşın daha hayatını kolaylaştıracak akülü tekerlekli sandalyenin temin edilmesini sağladı.

Şanlıurfa Valiliği aracılığıyla sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle temin edilen akülü tekerlekli sandalyelerden biri Vali Erin tarafından 19 yaşındaki engelli genç Bilal Yalçın'a teslim edilirken, işe gidip gelmekte zorlanan engelli vatandaş Ahmet Güntekin'in akülü aracı da Vali Yardımcısı Mustafa Akın tarafından teslim edildi.

Engellilere verdiği destek ve gösterdiği yakınlıktan dolayı büyük memnuniyet duyan Bilal Yalçın ve Ahmet Güntekin, Vali Erin'e teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa valisi iki engellinin hayatını kolaylaştırdı
Şanlıurfa valisi iki engellinin hayatını kolaylaştırdı
Şanlıurfa valisi iki engellinin hayatını kolaylaştırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 17:47:06. #1.15#
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