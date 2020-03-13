Şanlıurfa Valisi Erin, muhtarlarla buluştu
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İsmail Çetinkaya, Şanlıurfa, Güncel

Şanlıurfa Valisi Erin, muhtarlarla buluştu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, muhtarlarla bir araya geldi.

13.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:30
Şanlıurfa Valisi Erin, muhtarlarla buluştu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, muhtarlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir konukevinde düzenlenen programa Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı ve muhtarlar katıldı.

Koronavirüs önlemleri, elektrik kesintileri ve çöp toplama merkezi sorununun gündeme geldiği toplantıda, uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri de masaya yatırıldı. Muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Erin, sorunların çözümü konusunda yetkililere talimat verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erin, virüsten korunmak için hijyen tedbirlerini almaya devam edilmesini istedi.

Virüs nedeniyle etkinliklerin ertelendiğini belirten Erin, virüs tehdidi ortadan kalkana kadar, kamu kuruluşlarının il genelinde düzenleyeceği konferans, sempozyum ve benzeri toplantıların ertelendiğini kaydetti.

Vali Erin, uyuşturucuyla mücadele konusunda muhtarların da desteğiyle önemli mesafeler alındığını kaydederek AMATEM ve ÇEMATEM projelerinin bitme aşamasına geldiğini ifade etti.

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Kaynak: AA

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Manşet

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