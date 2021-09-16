Vali Erin, Akçakale ve Harran'da Okulları Denetledi - Haberler
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Vali Erin, Akçakale ve Harran'da Okulları Denetledi

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Vali Erin, Akçakale ve Harran'da Okulları Denetledi

Şanlıurfa'da göreve başladığı 2017 yılından bu yana en büyük önceliği eğitime veren Vali Abdullah Erin, Akçakale ve Harran'da yabancı ülkelerden sağlanan fonlarla yapımı tamamlanan ve devam eden okulları ziyaret etti.

Şanlıurfa'da göreve başladığı 2017 yılından bu yana en büyük önceliği eğitime veren Vali Abdullah Erin, Akçakale ve Harran'da yabancı ülkelerden sağlanan fonlarla yapımı tamamlanan ve devam eden okulları ziyaret etti.

Said İnsani Yardım Derneği'nin Kuveytli bağışçı Abdullah El Mutawa adına inşa ettiği ve eğitim öğretimin hizmetine sunduğu lise binasında incelemelerde bulunan Vali Erin, okulun genel durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

12 dersliğin yanı sıra bir de teknoloji sınıfına sahip olan okulun Akçakale'ye hayırlı olmasını dileyen Vali Erin, hayır sahiplerine teşekkür etti.

Akçakale'de yine Said İnsani Yardım Derneği ve Ataa İnsani Yardım Derneği tarafından yapımı devam eden 6 ayrı okulun da inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Erin, buradaki incelemelerinin ardından Harran'a geçti.

Harran'da Güney Kore Büyükelçiliği tarafından yaptırılan 16 derslikli Güney Kore İlkokulu'nu ziyaret eden Vali Erin, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz ile birlikte incelemelerde bulunduğu okulda öğrencilerle sohbet etti. Vali Erin, okulun yapımına ve çevresinin düzenlemesine verilen desteklerden dolayı Özyavuz'a teşekkür etti.

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Haber: Vali Erin, Akçakale ve Harran'da Okulları Denetledi - Haberler
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