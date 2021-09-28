Şanlıurfa Valiliği Kadastro İl Müdürlüğü, Kadastro Günceleme Çalışmaları ile İligili Duyuru - Haberler
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Şanlıurfa Valiliği Kadastro İl Müdürlüğü, Kadastro Günceleme Çalışmaları ile İligili Duyuru

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Şanlıurfa Valiliği Kadastro İl Müdürlüğü, Kadastro Günceleme Çalışmaları ile İligili Duyuru

Müdürlüğümüzce, Şanlıurfa İli Şanlıurfa İli Akçakale İlçesi, Atatürk, Koylan, Yenimahalle, Bozova İlçesi, Gölbaşı, Kırmızıpınar, Eyyübiye İlçesi, Kaleboynu, Camikebir, Karakoyun, Gölbaşı, Gümüşkuşak, Kendirci, Kurtuluş, Sumeydanı, Türkmeydanı, Pınarbaşı, Yeni, Yusufpaşa, Bıçakçı, Direkli,...

ŞANLIURFA (Habermetre) - Müdürlüğümüzce, Şanlıurfa İli Şanlıurfa İli Akçakale İlçesi, Atatürk, Koylan, Yenimahalle, Bozova İlçesi, Gölbaşı, Kırmızıpınar, Eyyübiye İlçesi, Kaleboynu, Camikebir, Karakoyun, Gölbaşı, Gümüşkuşak, Kendirci, Kurtuluş, Sumeydanı, Türkmeydanı, Pınarbaşı, Yeni, Yusufpaşa, Bıçakçı, Direkli, Tepe, Beykapısı, Haliliye İlçesi, Atatürk, Kanberiye, Paşabağı, Eskikehriz, Şehitlik, İpekyol, Süleymaniye, Yenişehir, Hilvan İlçesi Çimdeli, Karacurun, Yeni, Yenimahalle, Siverek İlçesi Bağlar, Camikebir, Gülabibey, Hacıömer, Haliliye, Hamidiye, Hasançelebi, Hayriye, Şairibrahimrafet, Viranşehir İlçesi Atatürk, Azadi, Bahçelievler, Cumhuriyet, Gölbaşı, Kale, Kışla, Özal, Şarkpınar, Şırnak, Tekye, Yeni, Yenişehir, Mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro Kanunun Ek-1 maddesi (Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması) kapsamında yapılacak olan Sayısallaştırma çalışmalarına 19. 10. 2021 tarihinden itibaren başlanacaktır.

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Haber: Şanlıurfa Valiliği Kadastro İl Müdürlüğü, Kadastro Günceleme Çalışmaları ile İligili Duyuru - Haberler
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