Şanlıurfa, Türkiye Karate Şampiyonasına Ev Sahipliği Yapıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonasında 56 şehirden bin 881 sporcu, dereceye girmek için ter döküyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonasında 56 şehirden bin 881 sporcu, dereceye girmek için ter döküyor. GAP Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada müsabakalar adeta nefesleri kesti.

Şanlıurfa, 56 ilden 376 kulüp ve 1881 sporcunun katıldığı Ümit, Genç ve 21 Yaş altı Türkiye Karate Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası ve Milli Takım Seçme müsabakaları Gençlik ve Spor Bakanlığı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği ve Türkiye Karate Federasyonunun katkılarıyla 13-16 Temmuz 2021 tarihlerinde Şanlıurfa'da düzenleniyor.

Şanlıurfa GAP spor salonunda gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününe ilgi yoğun olurken müsabakaları izlemeye gelen sporseverler salonu doldurdu.

56 ilden 376 kulübün katılım sağladığı Ümit, Genç ve 21 Yaş altı Türkiye Şampiyonası, 1881 sporcunun nefes kesen gösterileriyle 16 Temmuz'a kadar devam edecek. Milli takım seçmeleri ise 17 - 18 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Kaynak: Habermetre