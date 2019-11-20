Şanlıurfa suruç'ta hdp'li hatice çevik tutuklandı
Haberler » Güncel » Şanlıurfa suruç'ta hdp'li hatice çevik tutuklandı - Haber

Şanlıurfa suruç'ta hdp'li hatice çevik tutuklandı

Suruç'ta HDP'li Hatice Çevik tutuklandıŞanlıurfa'nın Suruç Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik, 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

20.11.2019 19:24 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:27
Şanlıurfa suruç'ta hdp'li hatice çevik tutuklandı

Suruç'ta HDP'li tutuklandı

'nın Suruç Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik, 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında 15 Kasım'da gözaltına alınan Suruç Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ifadesi alınan Çevik, 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Valilik, Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş'ı belediye başkanvekili olarak görevlendirmişti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Şanlıurfa suruç'ta hdp'li hatice çevik tutuklandı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et