ŞANLIURFA Oyun oynarken köpekler saldırdı, 3'ü ağır 6 çocuk yaralı
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Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel

ŞANLIURFA Oyun oynarken köpekler saldırdı, 3'ü ağır 6 çocuk yaralı

Oyun oynarken köpekler saldırdı, 3'ü ağır 6 çocuk yaralıŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, evlerinin önünde oyun oynarken başıboş köpeklerin saldırına uğrayan 6 çocuk yaralandı.

14.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:07
ŞANLIURFA Oyun oynarken köpekler saldırdı, 3'ü ağır 6 çocuk yaralı

Oyun oynarken köpekler saldırdı, 3'ü ağır 6 çocuk yaralı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, evlerinin önünde oyun oynarken başıboş köpeklerin saldırına uğrayan 6 çocuk yaralandı. Çocuklardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle köpeklerden kurtarılan yaralı çocuklar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan çocuklardan durumu ağır olan 3'ü, Şanlıurfa ve Gaziantep'e sevk edildi. Olay sonrası belediye ekipleri saldırgan köpeklerden ikisini yakalarken, mahalle sakinleri başıboş köpeklerin toplanmasını istedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) -

ŞANLIURFA Oyun oynarken köpekler saldırdı, 3'ü ağır 6 çocuk yaralı

Kaynak: DHA

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