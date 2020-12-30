Şanlıurfa'nın neyi meşhur? Şanlıurfa'nın meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Şanlıurfa'nın nesi meşhur?
Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Şanlıurfa'nın nesi meşhur, neyi meşhur? Şanlıurfa'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Şanlıurfa'nın en meşhur içecekleri nelerdir? Şanlıurfa'nın en meşhur yemekleri, Şanlıurfa'nın en meşhur yerleri, turistik bölgesi!
Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Şanlıurfa'nın neyi meşhurdur, Şanlıurfa'nın nesi meşhur? Şanlıurfa'nın en meşhur yiyecekleri nelerdir?
ŞANLIURFA'NIN NEYİ MEŞHUR?
Şanlıurfa ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Kazan Kebabı
- Katma
- Urfa Katmeri
- Ağzı Yumuk
- Bamya Güveci
- Yahudi Köftesi
- Mırra
- Peynirli Helva
- Peynirli İrmik Helvası
- Kervan Aşı
- Saca Basma
- Frenk Çömleği
- Üzlemeli Pilav
- Karışık Çömlek
- Aya Köftesi
- Külünçe
- Urfa Böreği
- Urfa Ezme Kebabı
- Duvaklı Pilav
- Frenkli Kebap
- Zingil
- Domates ve Biberli Urfa Kebabı
- Terbiyeli Urfa Kebabı
- Dolmalı Köfte
- Ciğer Kebabı
- Kelle Çorbası
- Patatesli Kebap
- Arpa Lebenisi
- Terbiyeli Patlıcanlı Urfa Kebabı
- Haytayla
- Haşhaş Kebabı
- Tepsi Kebabı
- Bostana
- Has Dolma
- Kömeçli Bulgur Pilavı
- Urfa Poğaçası
- Söğülme
- Kazan Kebabı
- Tepsi Kebabı
- Soğanlı Kebap
- Elma Aşı
- Yumurtalı Çiğ Köfte
- İsotlu Birecik Kurabiyesi
- İçli Köfte
- Peynirli Un Helvası
- Yumurtalı Köfte
- Hamurlu
- Sarı Çorba
- Beli Kırık
- Urfa Tatlısı
- Çiğ Köfte
- Kesme Bulamacı
- İçli Köfte
- Pekmezli Şıllık Tatlısı
- İslam Köftesi
- Frenk Dolması
- Sac Kavurması
- Pencer Boranisi
- Deve Kıymalı Loğaz
- Hilvan Usulü Pırasalı Kıymalı Pilav
- Yarpuz Ekşisi
- Şanlıurfa Usulü Ağzı Açık
- Borani
- Burmalı Kadayıf
- Kadayıf, Elma Aşı
- Domatesli Bulgur Pilavı
- Etli Kömeç
- Lebeni Çorbası
- Pirçikli Pilav
- Balcanlı Kebap
- Mercimek Köftesi
- Fellah Köftesi
- Lebeni
- Ayva Tatlısı
- Sulu Soğan
- Semsek
- Pırpırım Kavurması
- Urfa Kebabı
- Etsiz Çiğ Köfte
- Ağzı Açık
- Çiğ Köfte
- Tepsi Kebabı
- Yumurtalı Köfte
- Şıllık Tatlısı
- Zerde
- Tiritli Köfte
- Palıza
- Kabak Oturması
- Çağla Aşı
- Yaprak Sarması
- Tel Kadayıflı Muhallebi
Şanlıurfa'nın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.