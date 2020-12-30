Şanlıurfa'nın neyi meşhur? Şanlıurfa'nın meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Şanlıurfa'nın nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Şanlıurfa'nın nesi meşhur, neyi meşhur? Şanlıurfa'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Şanlıurfa'nın en meşhur içecekleri nelerdir? Şanlıurfa'nın en meşhur yemekleri, Şanlıurfa'nın en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Şanlıurfa'nın neyi meşhurdur, Şanlıurfa'nın nesi meşhur? Şanlıurfa'nın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

ŞANLIURFA'NIN NEYİ MEŞHUR?

Şanlıurfa ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kazan Kebabı

Katma

Urfa Katmeri

Ağzı Yumuk

Bamya Güveci

Yahudi Köftesi

Mırra

Peynirli Helva

Peynirli İrmik Helvası

Kervan Aşı

Saca Basma

Frenk Çömleği

Üzlemeli Pilav

Karışık Çömlek

Aya Köftesi

Külünçe

Urfa Böreği

Urfa Ezme Kebabı

Duvaklı Pilav

Frenkli Kebap

Zingil

Domates ve Biberli Urfa Kebabı

Terbiyeli Urfa Kebabı

Dolmalı Köfte

Ciğer Kebabı

Kelle Çorbası

Patatesli Kebap

Arpa Lebenisi

Terbiyeli Patlıcanlı Urfa Kebabı

Haytayla

Haşhaş Kebabı

Tepsi Kebabı

Bostana

Has Dolma

Kömeçli Bulgur Pilavı

Urfa Poğaçası

Söğülme

Kazan Kebabı

Tepsi Kebabı

Soğanlı Kebap

Elma Aşı

Yumurtalı Çiğ Köfte

İsotlu Birecik Kurabiyesi

İçli Köfte

Peynirli Un Helvası

Yumurtalı Köfte

Hamurlu

Sarı Çorba

Beli Kırık

Urfa Tatlısı

Çiğ Köfte

Kesme Bulamacı

İçli Köfte

Pekmezli Şıllık Tatlısı

İslam Köftesi

Frenk Dolması

Sac Kavurması

Pencer Boranisi

Deve Kıymalı Loğaz

Hilvan Usulü Pırasalı Kıymalı Pilav

Yarpuz Ekşisi

Şanlıurfa Usulü Ağzı Açık

Borani

Burmalı Kadayıf

Kadayıf, Elma Aşı

Domatesli Bulgur Pilavı

Etli Kömeç

Lebeni Çorbası

Pirçikli Pilav

Balcanlı Kebap

Mercimek Köftesi

Fellah Köftesi

Lebeni

Ayva Tatlısı

Sulu Soğan

Semsek

Pırpırım Kavurması

Urfa Kebabı

Etsiz Çiğ Köfte

Ağzı Açık

Çiğ Köfte

Tepsi Kebabı

Yumurtalı Köfte

Şıllık Tatlısı

Zerde

Tiritli Köfte

Palıza

Kabak Oturması

Çağla Aşı

Yaprak Sarması

Tel Kadayıflı Muhallebi

Şanlıurfa'nın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.