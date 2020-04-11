Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mahalli sanatçılar tarafından "100. Yıl Urfa Kurtuluş Marşı" seslendirildi.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mahalli sanatçılar tarafından "100. Yıl Urfa Kurtuluş Marşı" seslendirildi.

Karaköprü Belediyesince hazırlanan klipte Mehmet Sarıdoğan'ın yazdığı ve 5 mahalli sanatçı ile bir öğrenci tarafından seslendirilen "100. Yıl Urfa Kurtuluş Marşı"nın klip çekimleri kentin tarihi mekanlarında yapıldı.

Klipte kentin kurtuluş dönemini gösteren fotoğraflar ve videolar da kullanıldı.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü anısına hazırlanan klipte Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin de mesajı yer alıyor.

Baydilli, açıklamasında, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla o kahramanlığı anlatmak için böyle bir çalışma yaptıklarını aktardı.

Mehmet Sarıdoğan'ın yazdığı eserde Urfa'nın kurtuluş destanının güzel bir şekilde anlatıldığını ifade eden Baydilli, "Bu güzel çalışmada emeği geçen mahalli sanatçılarımıza ve klibi hazırlayan ekibimize teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA