Şanlıurfa Milletvekili Özşavlı'nın kardeşi kazada yaralandı

Şanlıurfa Milletvekili Özşavlı'nın kardeşi kazada yaralandı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı'nın kardeşi trafik kazasında ağır yaralandı.

Şanlıurfa Milletvekili Özşavlı'nın kardeşi kazada yaralandı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı'nın kardeşi trafik kazasında ağır yaralandı.
Milletvekili Özşavlı'nın kardeşi Salih Özşavlı'nın (30) kullandığı motosiklet, Viranşehir ilçesi Kışla Mahallesi 12 Mart Caddesi'nde kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada ağır yaralanan Özşavlı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahalenin ardından Özşavlı, kent merkezindeki Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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