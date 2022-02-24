Şanlıurfa merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 29 zanlı yakalandı - Haberler
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Şanlıurfa merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 29 zanlı yakalandı

AA, Eşber Ayaydın - Güncel
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Şanlıurfa merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 29 zanlı yakalandı

Şanlıurfa merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa ve İzmir'de belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütüne müzahir örgütsel toplantı/sohbet/eğitim verdikleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan 1'i Suriyeli olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

Şanlıurfa merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 29 zanlı yakalandı

Şanlıurfa merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 29 zanlı yakalandı

Şanlıurfa merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 29 zanlı yakalandı

Şanlıurfa merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 29 zanlı yakalandı

AA / Eşber Ayaydın - Güncel

Şanlıurfa, İzmir, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

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