ŞANLIURFA - Karaismailoğlu: "Doğu ve güneydoğu illerimizde kalkınmanın ateşlenmesi konusunda önemli adımlar atılmıştır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Şanlıurfa Valiliğine gelişi Karaismailoğlu'nun valilik özel defterine yazı yazması Toplu fotoğraf çekimi Hediye takdimi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Şanlıurfa Belediyesini ziyaret etmesi Şanlıurfa Belediyesi özel...