ŞANLIURFA - Karaismailoğlu: "Doğu ve güneydoğu illerimizde kalkınmanın ateşlenmesi konusunda önemli adımlar atılmıştır"
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ŞANLIURFA - Karaismailoğlu: "Doğu ve güneydoğu illerimizde kalkınmanın ateşlenmesi konusunda önemli adımlar atılmıştır"

Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Şanlıurfa Valiliğine gelişi Karaismailoğlu'nun valilik özel defterine yazı yazması Toplu fotoğraf çekimi Hediye takdimi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Şanlıurfa Belediyesini ziyaret etmesi Şanlıurfa Belediyesi özel...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Şanlıurfa Valiliğine gelişi

Karaismailoğlu'nun valilik özel defterine yazı yazması

Toplu fotoğraf çekimi

Hediye takdimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Şanlıurfa Belediyesini ziyaret etmesi

Şanlıurfa Belediyesi özel defterini imzalaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nın açılış töreninde konuşması

Açılış kurdelesinin kesilmesi

Törene katılan vatandaşların Bakan Karaismailoğlu'na yoğun ilgi göstermesi ŞANLIURFA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Belediyesi ziyareti ardından Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nın açılış törenine katıldı.

ŞANLIURFA - Karaismailoğlu: 'Doğu ve güneydoğu illerimizde kalkınmanın ateşlenmesi konusunda önemli adımlar atılmıştır'
ŞANLIURFA - Karaismailoğlu: 'Doğu ve güneydoğu illerimizde kalkınmanın ateşlenmesi konusunda önemli adımlar atılmıştır'
ŞANLIURFA - Karaismailoğlu: 'Doğu ve güneydoğu illerimizde kalkınmanın ateşlenmesi konusunda önemli adımlar atılmıştır'
ŞANLIURFA - Karaismailoğlu: 'Doğu ve güneydoğu illerimizde kalkınmanın ateşlenmesi konusunda önemli adımlar atılmıştır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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