ŞANLIURFA - Karaismailoğlu: "Doğu ve güneydoğu illerimizde kalkınmanın ateşlenmesi konusunda önemli adımlar atılmıştır"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Şanlıurfa Valiliğine gelişi Karaismailoğlu'nun valilik özel defterine yazı yazması Toplu fotoğraf çekimi Hediye takdimi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Şanlıurfa Belediyesini ziyaret etmesi Şanlıurfa Belediyesi özel...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Şanlıurfa Valiliğine gelişi
Karaismailoğlu'nun valilik özel defterine yazı yazması
Toplu fotoğraf çekimi
Hediye takdimi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Şanlıurfa Belediyesini ziyaret etmesi
Şanlıurfa Belediyesi özel defterini imzalaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nın açılış töreninde konuşması
Açılış kurdelesinin kesilmesi
Törene katılan vatandaşların Bakan Karaismailoğlu'na yoğun ilgi göstermesi ŞANLIURFA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Belediyesi ziyareti ardından Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nın açılış törenine katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme