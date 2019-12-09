: Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Doğuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

09.12.2019 19:37 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:39

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercih yaptı.

AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Doğuş, haber, yaşam ve spor kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

İl Emniyet Müdürü Doğuş, haberde Muhammet Enes Yıldırım'ın "Kontrollü yıkım", yaşamda Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", sporda ise Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Doğuş, oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Fotoğraflar arasında seçim yaparken zorlandığını anlatan Doğuş, "Hepsi birbirinden çok güzel kareler ayırt etmek zor ama bizim Harran gibi bir önceliğimiz var. Arkadaşımız çok güzel bir kare yakalamış. Ayrıca kanepenin düşüş anını yakalamak bana göre zor olmalı. Milli Takımımızın Türk Silahlı Kuvvetlerine selam göndermesi bambaşka bir şey, hepsi birbirinden güzel, seçim yapmak gerçekten zor. Sizin emeğiniz bunlar, elinizi sağlık." dedi.

Kaynak: AA

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