Şanlıurfa heyeti AFET bölgesinde temaslarını sürdürüyor

26.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 26.01.2020 18:19

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve beraberindeki heyet Elazığ'da deprem bölgesinde temaslarını sürdürüyor.



Yaşanan deprem nedeniyle Elazığ'a giden Beyazgül, burada incelemelerin ardından Maden İlçesinde vefat eden vatandaşların taziyelerine katılarak yakınlarına baş sağlığı diledi.



Taziye ziyaretine Beyazgül'ün yanı sıra, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy katıldı.



Beyazgül taziye ziyaretinde, "Allah bir daha böyle felaketleri göstermesin. Ama bir şey daha güzel ki Sayın Diyarbakır Valimiz 3 gündür buradalar, Milletvekillerimiz, İlçe Belediye Başkanlarımız buradalar toplumda güzel bir dayanışma, birlik ve dayanışma var. Bize de düşen bir şey varsa bizler Valimizin emrindeyiz ne derlerse biz bir saat sonra burada oluruz" dedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA