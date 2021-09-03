Şanlıurfa "Dünya Empati Günü" kutlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi "Dünya Empati Günü" dolayısıyla dondurma ve uçurtma şenliği düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi "Dünya Empati Günü" dolayısıyla dondurma ve uçurtma şenliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Selahattin Eyyubi Parkında gerçekleştirilen etkinlikte uçurtmaları alarak rüzgara doğru bırakan çocukların gönüllerince eğlenerek aileleriyle keyifli vakit geçirdi.

Etkinliğe katılan Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç çocuklara şehre faydalı bireyler olmaları noktasında tavsiyelerde bulundu.

Empati Toplumsal Duyarlılık ve Farkındalık Derneği Onursal Başkanı Mehmet Ali Cevheri de empatinin sevmeyi öğrenmek demek olduğunu belirterek duyan duymayanın, gören görmeyenin yerine kendini koyabilirse sevginin gücü yayılacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme